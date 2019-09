Minden eddiginél több modellt vett kezelésbe a Mercedes sportos autóival foglalkozó AMG részleg, mely kompakt autókból is rengeteg izmos modellt kínál több teljesítménnyel is. A világ legerősebb sorozatgyártású négyhengeres turbómotorja például az A 45 S-ben mutatkozott be és valóban elképesztő számokat produkál. Természetesen ez a CLA-ra is igaz.

A 2,0 literes, négyhengeres turbómotor az alapváltozatban 387 lóerős, míg az S kivitel 421 lóerőt tud. A gyengébbik modell 4750 és 5000 között 480 Nm, az erősebbik változat 5000 és 5250 között 500 Nm nyomatékot ad le. A turbónyomás rendkívül magas, 2,1 baros. A leggyorsabb változat 3,9 másodperc alatt sprintel 100-as tempóra és megfutja a 270 km/órás sebességet is.

Tényleg elképesztő számok és ezzel az AMG-nél is tisztában vannak, ezért Tobias Moers, az AMG vezére elárulta, hogy nem csak keresztmotoros autókban találkozhatunk majd a bitang négyhengeressel. Az AMG már korábban is kínált köztes modelleket, mint a 35 számmal jelölt modellek és a 421 lóerő nagyobb és a sportosabb modelleket is dinamikusan mozgatna.

Amellett, hogy beépíthető hosszában is, remekül passzol hozzá a villanyos hajtás, tehát könnyen kivitelezhető vele akár egy hibrid sportmodell is.