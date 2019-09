A Mercedes-AMG GT 4 door minden változata igazán méltó a legsportosabb Merciket jelölő három betűre a 367 lóerős GT 43-astól egészen a 639 lovas GT 63 S-ig. A Poseidon tuningcég azonban úgy gondolta, hogy bőven van ott még, ahonnan ezek a lovak jöttek, ezért fogták a 4 literes, biturbó V8-ast és elkezdték reszelni, amíg nem csak nagyobb teljesítményt, de egy fokkal hihetetlenebb számokat is produkált a Mercedes csoportos sportkocsija.

830 és 880 lóerős változatot is kínálnak azoknak a vevőknek, akik kinőtték a 700 lóerő alatti nagy és nehéz autókat. Így az 1200 Nm nyomatékot tudó autó már 2,9 másodperc alatt sprintel 100-as tempóra, a végsebességét is kitolták egészen 350 km/óráig. Ehhez a Poseidon lecserélte a turbófeltöltőket, átdolgozták a töltőlevegő-hűtőt, sportlégszűrőt és új leömlőket is kapott a GT 4 door.

A Mercedes-AMG brutális négyajtósát, a GT 63 S 4 door-t mi is kipróbáltuk, a tesztet itt olvashatod:

