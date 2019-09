Már 50 év telt el azóta, hogy a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs a háború utáni bénultságból éppen csak magához térő Hannover utcáit rótták hangszereikkel és erősítőikkel.

Ebben az 50 évben Németország, de még inkább a kontinentális Európa legsikeresebb rockbandájává váltak, élő bizonyítékként arra, hogy nem csupán a VW, a Mercedes vagy a BMW versenyképes nemzetközi szinten, hanem a német klasszikus rockzene is. Számtalan banda, mint például a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System Of A Down vagy a Queensryche dolgozott fel Scorpions dalokat ez idő alatt. Csak magának a Rock You Like A Hurricane daluknak több mint 150 hivatalos feldolgozása létezik, különböző zenészek előadásában.

Egy Scorpions szintű karriert számokkal bemutatni szinte lehetetlen. Az egyetlen adat, amit mégis érdemes kiemelni, az a több mint 100 millió eladott lemezük. Ezért vált a Scorpions Európa legsikeresebb zenekarává.