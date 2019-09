Olvass tovább

Hétvégén ez a szám még magasabbra kúszik, ilyenkor kétszer annyi ember száll buszra autózás helyett, mint a kísérlet megkezdése előtt. Legalábbis ezt szűrték le kétezer ember megkérdezését követően, akiknek öt százaléka azt állította, hogy még autóját is eladta (vagy nem vett másikat) az ingyenes buszközlekedés miatt.

Természetesen ehhez az infrastruktúrát is bővíteni kellett, a közel kilencvenezres lakosú városban 40 százalékkal nőtt a buszos flotta az elmúlt egy évben, az útvonalakat pedig átrajzolták, meghosszabbították, írja a Népszava.

Hasonló rendszert az észt fővárosban, Tallinnban vezettek be. 2013. január 1-jétől a tallinni lakosok számára ingyenes lett a tömegközlekedés, a nem tallinni lakosok továbbra is pénzért vehetik igénybe a tömegközlekedést. Mindezen túlmenően Észtország összes 20 év alatti diákja nemcsak a tallinni, hanem a vidéki tömegközlekedést is ingyen használhatja. A jogosultsághoz mindössze bejegyzett észtországi lakosnak kell lenni.

Tallinnt 410 ezren lakják. A város vezetése környezetvédelmi és szociális megfontolásokkal indokolta a közlekedési kedvezményt,