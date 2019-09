Szombatonként a világ 10 legszebb villamosvonala közé választott 2-es villamos vonalán az N2-es nosztalgiavillamosról tekinthető meg a világörökségi helyszínként is számon tartott Duna-part.

Vasárnaponként az N19-es nosztalgiavillamossal utazva a budai rakpartról láthatjuk a pesti oldal panorámáját és a budai történelmi fürdők műemlék épületeit; a villamos a Deák Ferenc térről indul, majd a Szent Gellért tértől a 19-es villamos vonalán halad a Katinyi mártírok parkjáig.

Szeptemberben is minden vasárnap a nosztalgiavillamosok mellett a Deák Ferenc térről indulva körjáratként viszi az érdeklődőket az N109-es nosztalgiabusz a Deák Ferenc tér – Erzsébet tér – Budai felső rakpart – Margit híd – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér útvonalon. A vonalon az IK180-as csuklós nosztalgiabusz mellett az IK630-as kabrió busszal is lehet találkozni: a 37 fő utazására is alkalmas, nyitott utastérrel rendelkező autóbusz a múltban is a legnépszerűbb városnéző buszok közé tartozott.