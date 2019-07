Ola Kallenius, a Daimler vezérigazgatója azt mondta, hogy “a BAIC, amely régóta együttműködik a Daimlerrel, most már a német cég hosszú távú befektetője is.”

A Daimler 2018 eleje óta legnagyobb, 9,69 százalékos részesedéssel rendelkező tulajdonosa a kínai Geely, amelyet a kuvaiti állami vagyonalap (KIA) követ mintegy 7 százalékos tulajdonhányaddal.

A Daimler-konszern és a BAIC vegyesvállalata, a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) évek óta közösen gyárt autókat az ázsiai országban, jelenleg pedig egy akkumulátorüzemet is épít Pekingben.