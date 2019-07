Bűnügyi helyszínelők dolgoztak hétfőn a szombathelyi Muskátli utcában, az ún. oladi elkerülőn, miután a mentők kórházba szállítottak egy vérző szájú férfit. A történtekről a sértett, egy BMW vezetője beszélt a 112Pressnek.

“Olad felé haladtam, amikor kikanyarodott elém egy autó, és kb. 30 km/h-s sebességgel haladt a 70-es szakaszon. Kitettem az irányjelzőmet, jelezve az előzési szándékomat, és amikor a szemből érkező Ford elhaladt, megelőztem az autót. A tükörből láttam, hogy a Ford megfordul, és a nyomomba eredt” – mondta a BMW vezetője. “A Ford is megelőzte az általam megelőzött autót, majd mögöttem haladva villogtatott, dudált és engem is megelőzött.”

A BMW vezetője nem tudta mire vélni a dolgot. A Ford végül a Dolgozók útjának körforgalma előtt, a Szombathely tábla után befékezett a BMW előtt, kitette az elakadásjelzőjét, és megállásra kényszerítette a másik autót. A sofőr a szemből érkezők miatt nem tudta kikerülni az autót és már mögötte is álltak.

“A Ford vezetője kiszállt, és odasietett hozzám. Lehúztam az ablakot, hogy elmondhassa, mit akar, de azonnal ököllel ütni kezdett. Hat-nyolc alkalommal ütött be az ablakon, közben azt üvöltötte, hogy ‘Elegem van a köcsög BMW-sekből!’ Próbáltam kiszállni, de berúgta az ajtót, meg a kocsi tetejét is ütötte. Az egészet sokan látták, de inkább elhajtottak, egy férfi jött oda, hogy csillapítsa az őrjöngőt, neki ezúton is köszönöm.”

A Ford vezetője azt is üvöltötte, hogy a BMW vezetője majdnem megölte őt, és ezért vesz elégtételt rajta. Közben a BMW vezetője állítja: semmilyen balesetveszélyes dolgot nem csinált, csak jelezte az előzési szándékát, és a felezővonalra húzódott.