A másfél éve bemutatott BMW Vision iNext arról mesélt nekünk, hogyan szeretné kényeztetni a jövő utasait a BMW önvezető technológiája. A mostani M Next tanulmány (ahogy azt a név is sejteti) viszont arról szól, hogyan tehetik még élvezetesebbé a vezetést a modern technológiák.

Míg tehát az iNext esetében az ’Ease’ (’könnyedség’) üzemmód dominált, itt a ’Boost’ (’teljesítménynövelés’) az elsődleges funkció. Persze közben megvan a másik is: ahogy az iNextet is vezethettük (volna) dinamikusan, az M Next is alkalmas arra, hogy menet közben tétlenül lazsáljunk.

A lényeg mégis csak a sportosság, ezért míg az iNext egy melák crossover külsejét öltötte magára, az M Next az i8 sportautó formavilágát fejlesztette tovább. Sőt, a hajtáslánc is plug-in hibrid, ahogy az i8-ban, épp csak erősebb: a belső égésű komponens itt nem három-, hanem négyhengeres, a rendszerteljesítmény 600 lóerő, a végsebesség 300 km/óra, az autó 3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Egy feltöltéssel 100 kilométert tud megtenni az autó tisztán elektromos üzemben.