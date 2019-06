Az internet erre érzékenyebbik fele nem hagyta szó nélkül, hogy a kompresszoros V8-as vagy izmos hathengeres motorokkal szerelt Cadillac V sorozata most jóval kisebb teljesítményű, az alapnál csak hajszálnyival sportosabb modelleket kínál. A belépőszinten a CT4-V-t például a Silverado platósból származó turbós, négyhengeres motor áthangolt változatával kínálják, a CT5-V-t pedig V6-os turbóval a korábbi nyolchengeres helyett.

A pletykák szerint erre azért van szükség, hogy a szolidabb, hathengeres Mercedes-AMG modellek, valamint a BMW M Performance modellcsalád ellen is meg tudjanak küzdeni a vevőkért hazai piacon. Az igazán izomautós változatoknak a Blackwing nevet tartalékolják az amerikaiak. Egyúttal olyan vezetéstámogató rendszereket is csisszolgatnak, mint a Super Cruise rendszer, melyben navigációs adatok, lézer alapú radar és különböző szenzorok segítségével szinte önállóan közlekedhetnek az autók. Akárcsak a Tesla rendszere, ez is folyamatosan tanul és magabiztosabban közlekedik akkor is, ha a vezető nem tartja volánon a kezét.

3 literes, V6-os biturbó motor dolgozik a Cadillac CT5-V gépházteteje alatt 355 lóerővel és 542 Nm nyomatékkal. Hozzá 10 sebességes automataváltó tásul és opcionálisan kérhető összkerék-hajtással is. A vezetési élményt önzáró differenciálmű, Brembo fékek és Magnetic Ride lengéscsillapítók fokozzák.