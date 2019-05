A hétvégén több forrás elmondása szerint a BAIC még az év elején jelezte a Daimlernek, hogy 4-5 százaléknyi részesedését venne, és az egyik forrás tudomása szerint a kínai cég már meg is kezdte a Daimler-részvények felvásárlását a nyílt piacon.

A Reuters idézte a helyzetet jól ismerő egyik forrást, aki azt mondta, hogy “a Daimler árfolyamát jelenleg egy vásárló erősíti, aki komolyabb részesedést akar szerezni”. A frankfurti tőzsdén kialakult pénteki záróárfolyam alapján egy 5 százaléknyi Daimler-részesedés értéke 3 milliárd euró (970 milliárd forint) körüli.

A Daimler 2018 eleje óta legnagyobb, 9,69 százalékos részesedéssel rendelkező tulajdonosa a kínai Geely autógyár.

A Daimler konszern és a BAIC vegyes vállalata, a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) évek óta közösen gyárt autókat az ázsiai országban, jelenleg pedig egy akkumulátor-üzemet is épít Pekingben.