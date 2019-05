A bővítés után már 143 helyszínen 1846 kerékpár várja használóit.

A BKK 2017-ben az ügyfelei között végzett felmérést a rendszer bővítésével kapcsolatban, majd 2018-ban piackutatást is folytatott, így az új gyűjtőállomások helyszíneinek meghatározásakor elsősorban ezen vizsgálatok eredményeit vette figyelembe. A jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően olyan frekventált, sokak által látogatott területeken, mint a XI. kerületi egyetemi negyed, illetve az Infopark hat új gyűjtőállomással bővül a rendszer.

A VII. és IX. kerületben is sűrűbb lett a szolgáltatási terület: a felhasználók négy új helyszínen vehetik fel és tehetik le az almazöld kerékpárokat. A szolgáltatás területileg is bővült: a XIII. kerületben a Rákosrendező térsége (Szegedi úti tengely) is elérhetővé vált az almazöld kerékpárokkal. Ez azért is fontos, mert a vonattal Budapestre érkezőknek nem szükséges a Nyugati pályaudvarig bemenniük a Váci út eléréséhez, hanem kerékpárra átülve, a térség kerékpárforgalmi főhálózatát használva, időt spórolva érhetik el úti céljukat.