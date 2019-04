Korábban már pletykáltak róla, hogy pár éven belül a Peugeot visszatér Amerikába. Utoljára 1991-ben vásárolhattak Peugeot modell az amerikai vásárlók, akiknak legtöbbje az 504-es és 405-ös típusokat már ismerheti, valamint kisebb autókat is a franciáktól. A három évtizedes kihagyás után bizony meglepődtek. Annak idején a 405-öst azzal a felütéssel reklámozták, hogy a legjobb autó érkezett meg hozzájuk, hiszen ekkoriban nyerte el a típus Az Év Autója díjat.

Kiemelték továbbá, hogy a belső nagyon modern és igazán remek az anyaghasználat, ami nem meglepő, hiszen európai teszteken is remekül szerepel az 508-as. Az Instagramon is többen megosztották az újdonságot. A kiállított autó persze a ma kapható csúcsváltozat volt, az 508 GT, melynek 1,6 literes motorjából 225 lóerőt hoztak ki. A piaci sajátosságokat figyelembe véve ez az a modell, mely Amerikában is hódíthat magának vevőket.

Forrás: Jalopnik