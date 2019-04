Olvass tovább

A Yaris – amelyet mellesleg mostantól világszerte így fognak nevezni, azaz a negyedik generációs kisautó Japánban sem Vitz néven kerül majd forgalomba, mint elődei – nem csak sportosabb, de minden bizonnyal tágasabb és komfortosabb is lesz. Nem kérdés, hogy továbbra is lesz hibrid hajtáslánc, az viszont lehetséges, hogy nagyobb teljesítményű verzió is készül belőle: így akár a 140 lóerő körülire saccolt Yaris GR verzió is kaphat villamosított hajtásláncot. A kémfotókon egyébként minden bizonnyal ez a variáns látható.

A legnagyobb szenzációs persze az volna, ha éppen a Yaris lenne az első olyan, globális modell, amelyet tisztán elektromos hajtással is kínál a Toyota. A dolgok jelenlegi állása szerint ez jelentené a legracionálisabb belépőt a Toyota számára az akkumulátoros villanyautók világába a frissen bemutatott C-HR EV oldalán.

