Átadták a Világ Év Autója (World Car of the Year) díjakat, és lássanak csodát, itt is a Jaguar i-Pace nyert, mint Európában. De nem akárhogyan: két másik kategóriában is az első helyen végzett. Ilyen mesterhármas még soha nem fordult elő a díj történetében.

A Jaguar egyébként idén Európában, Nagy-Britanniában és Németországban is elnyerte az Év Autója díjat.

Az egyes kategóriák győztesei alább: