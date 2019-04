Hetvenedik évfordulóját ünnepelte 2018-ban a Porsche, aminek alkalmából több koncepcióautót is terveztek, ilyen volt a Moby Dickre emlékeztető 935-ös vagy éppen a 911 Speedster is, melyből két tanulmányautó is született tavaly. Kezdetben a retrohullámot lovagolták meg vele, aztán megérkezett a szériához nagyon közeli darab, mely szinte változatlan formában került gyártásba a 991-es kódjelű generáció utolsó modelljeként.

Bár korábban a Porsche panaszkodott arra, hogy a ritkább autóit kizárólag befektetési céllal vásárolják, az alacsony példányszámban készülő Speedstert mégis meglépték. Leginkább azért, mert a rajongók és a vásárlók a koncepció után szinte követelték az autót. Házon belül is több alkalommal felmerült a GT3-as alapú kabrió vagy a Speedster ötlete, de ezzel óvatosan bántak a németek, így nem minden generációból készül ilyen alacsony szélvédős, kétüléses, vászontetős modell.