Amikor 1953-ban nevet kerestek a GM-nél a legújabb sportautójuknak, akkor az akkori PR-os, Scott Myron dobta be a Corvette ötletet, mely eredetileg egy kis méretű hadihajó. Ez aztán annyira tetszett a vezetőségnek, hogy azonnal el is fogadták, ezzel pedig egy máig tartó amerikai ikon története kezdett íródni. Azóta a hetedik generáció is lefutott és bár a világ és az autóipar is rengeteget változott, a Corvette megmaradt annak, ami eredetileg is volt. Most azonban ennek vége.

Nyár közepén mutatkozik be a nyolcadik generáció, melytől előre kiborultak a típus rajongói. A többi sportautóval ellentétben a Corvette megtartotta az orrmotoros elrendezést és visszatérő stíluselemeivel valami egészen különleges színfoltja maradt az autóiparnak. A C8-as azonban minden eddiginél komolyabb sportautó szeretne lenni, ami felveheti a versenyt a McLarenekkel és Ferrarikkal. Ezért középmotoros elrendezésre vált. Ez pedig merőben más arányokad ad a Corvette-nek, ahogyan az a New York-i Times Square-en felbukkanó, még álcázott autón is látható.

Új korszak köszönt be tehát az amerikai sportkocsi történetében, mely azt is jelenti, hogy a motorok tekintetében is igazodhat a kor szelleméhez. Az eddigi 6,2 literes, kompresszoros V8-ast például kisebb lökettérfogatú, de szintén nyolchengeres motor válthatja, immár hatékonyabb turbófeltöltővel. Ezzel újabb jellegzetesség veszik ki a típusból. Egyes pletykák szerint azonban a kéziváltó lehetősége megmarad majd.