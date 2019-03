A szigetszentmiklósi rendőrkapitányságon indult eljárás csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2019. január hónapban úgy vásárolták meg egy szigetszentmiklósi férfi autóját, hogy a próbakör és megtekintés alkalmával a sértett figyelmét elterelve, a gépkocsi hűtőfolyadék-tartályába szennyezőanyagot juttattak, majd ezt hibaként “észlelve” motorhibásnak állították be a járművet. A tévedésbe ejtett sértettől így az eredeti vételárból több százezer forintot lealkudva vették meg a gépkocsit.

A nyomozás megállapította, hogy az elmúlt időszakban több hasonló jellegű bűncselekmény is történt más településeken, az elkövetési módszerre pedig jellemző lehet még, hogy a hűtőfolyadék szennyezésén túl a megvásárolni kívánt jármű kipufogójába is olajat juttatnak a sértett figyelmének elterelése mellett, és ezt úgy állítják be az eladó előtt, mintha motorhiba miatt folyna olaj a kipufogócsőből. Az így megszerzett járműveket ezt követően általában pár napon belül eladásra hirdetik az elkövetők.

A szigetszentmiklósi nyomozók azonosítottak két hatvani férfit, akik a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2019. február hónapban az ismertetett módon Budapesten egy Opel Astra, Hatvanban pedig egy VW Passat gépkocsit vásároltak meg, esetenként több százezer forinttal kevesebbért az eredeti vételárnál.