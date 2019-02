A hatósági jelzések nélküli, civil kinézetű autók nagy arányú használata tavaly májusban kezdődött, amikor egy ideig kísérletezni kezdtek a menet közben végzett sebességméréssel. A rendőri vezetés azzal magyarázta az álcázott gépkocsik bevetését, hogy az egyébként milliárdokból létrehozott VÉDA-rendszer fix helyekre telepített radarjai, illetve a hagyományos rendőrautókkal végzett ellenőrzések nem érik el a kívánt célt, mert az autósok egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg a traffipaxok látókörében van.

Nyilatkozatokban igyekeztek drámai képet festeni az utakon kialakult helyzetről, ami indokolttá teszi a keményebb fellépést. Óberling József ezredes, rendőrségi főtanácsos például tavaly a köztévé – a sebességmérések új technikáit bemutató – riportjában azt állította, hogy “Magyarországon a közutakon a közlekedési fegyelem megbomlott, a közlekedőknek egy jelentős része nem jogkövető.”

A jelek szerint ekkor szakítottak teljesen az előzetes bejelentés koncepciójával, pedig azt eredetileg azért vezették be, hogy ne a büntetés, hanem a gyorshajtás megelőzése legyen az elsődleges.

Az elmúlt hónapokban mintha teljesen meg is fordult volna a helyzet, már nem kiegészítőként veszik igénybe a rejtett ellenőrzéseket. A rendőrség erőfeszítéseket tett arra, hogy az autósok semmilyen forrásból ne tudjanak előre tájékozódni a sebességmérésekről. A szolgálati gépjárművekbe szerelt kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazására vonatkozó ORFK-utasításba pedig, amely részletes adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaz, beleírták, hogy az nem vonatkozik közlekedési jogsértési ügyekre. A főkapitányság igyekezetével az a probléma, hogy a rendőrségi törvény egyelőre változatlan formában van érvényben, és a frissen bevezetett módosítások ellenkezőjét írja elő. A jogszabályban továbbra is az áll, hogy a rendőrségi honlapon be kell jelenteni az ellenőrzési terveket:

A rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi.”

De ennél sokkal több kötelezettséget ró a rendőrökre. Kimondja, hogy

– a rendőrség csak úgy helyezhet el képfelvevőt és készíthet felvételt, hogy az „bárki számára nyilvánvalóan észlelhető” legyen, azaz lesből vagy álcázott gépkocsiból a törvény szerint nem lehetne sebességet mérni,

– és úgy sem, hogy arról valamilyen tájékoztatót ne helyezzenek ki a mérés közvetlen környezetében: „A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.”

