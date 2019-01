Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a geleji pihenő közelében nyolc személygépkocsi rohant egymásba.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó árokba csapódott. A járműbe öt ember beszorult, őket feszítővágóval szabadították ki a roncsból a tiszaújvárosi, mezőkövesdi és mezőcsáti hivatásos tűzoltók.

“Hatalmas balaeset volt. Mindenfelé alkatrészek… A rendőröknek nagy melójuk lesz. Senki nem látott semmit az óriási köd miatt. Óriási káosz volt. A Toyota Hiace kisbuszon nem volt ép elem. Az árokban levő autóban az összes ember beszorult. Az az autó valószínűleg perdült is többet, mert a teteje be volt horpadva, de lábon állt. Az első halott abban volt, valószínűleg a többi is abból került ki” – írta a Bpiautosok.hu olvasója.