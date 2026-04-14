A dízelmotorok még mindig fontos szerepet játszanak a közlekedésben, a mezőgazdaságban és az iparban is. Nem csoda, hisz megbízhatóak és nagy teljesítmény leadására képesek. Nem mehetünk ez azonban az mellett, hogy jelentős légszennyezők is ezek az erőforrások. A dízelmotorokból távozó kipufogógáz nitrogén-oxidokat és szilárd részecskéket tartalmaz, melyek hozzájárulnak a rossz levegőminőséghez, illetve a légzőszervi betegségek kialakulásához.

Az újabb motorokban persze vannak már mindenféle katalizátorok, részecskeszűrők, és egy ideje már adalékanyagokkal is próbálják kordában tartani az emissziót. A további csökkentés persze sosem baj, és erre talált egy megoldást egy nigériai kutatócsoport.

Ötletük a WiDE nevet kapta, mely az angol Water-in-Diesel Emulsion kifejezés mozaikja. Ez annyit tesz, hogy víz a dízelben emulzió, vagyis

lényegében vizet kevernének az üzemanyaghoz a kutatók.

Persze nem akárhogy tennék ezt: otthoni öntögetés helyett ez laboratóriumi körülmények között történhetne meg, és a víz felfoghatatlanul apró cseppekben kerülhetne bele a dízelbe. Az üzemanyag és a víz tökéletes elegyét, a szétválás megakadályozását egy extra adalékanyag bevetésével oldanák meg, mellyel garantálnák, hogy a vizezett dízelnek 60 napig nem lesz baja.

Az üzemanyag elégésekor a víz nagyon gyorsan párává alakulna ún. “mikro-robbanások” keretében. Ez a dízelt finomabbá porlasztaná, ami jobb levegő-üzemanyag keveréket jelentene égés közben. A jobb keverék kisebb hőmérsékletű égést eredményez, ami kéz a kézben jár a nitrogén-oxidok képződésének csökkenésével is.

A nigériai megoldás az elképzelés szerint minden dízelmotornál alkalmazható, nem kellene átalakítani az erőforrásokat, és akár 60 százalékos emissziócsökkenés is elérhető vele. “Megfelelő formulációval és teszteléssel a fenntartható közlekedési és ipari energiarendszerek fontos részévé válhat” – utalt a vizezett üzemanyagra a témában készült tanulmány egyik társszerzője.