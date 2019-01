December 26-án, hajnali fél ötkor ellopták egy brit rendőrautó kék villogóját Sunderland város vasútállomásánál. A helyi rendőrség pedig közzétett egy fotót, amin egy fiatal férfi látszik, rendőrségi fényhíddal a vállán.

“Okunk van feltételezni, hogy ez a férfi segíthet egy rendőrségi kék villogó ellopásával kapcsolatban indított nyomozásban” – írta a rendőrség Twitteren. Igen, erősen gyanús, hogy köze van a srácnak a dologhoz…

No lighty no likey 🚨

We believe this man can help our investigation into the theft of police lights from a car in Sunderland. Recognise him? Get in touch by texting 61016.https://t.co/Sx6BQ3PZRI pic.twitter.com/TovCAKHZvv

— BTP Tees Valley (@BTPTeesValley) 2019. január 10.