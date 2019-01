Olvass tovább

Nekünk van ötletünk, rögtön kettő is.

Az egyik a legalapvetőbb: tessék szabadidőjárművet építeni belőle. Az mindenhol korlátlan számban eladható, és valós piaci kereslet van az unalmas tömeg-SUV-októl eltérő modellekre – mondjuk nem baj, ha nem olyan csúnya, mint a fenti fantáziarajzon. Ráadásul most érkezett meg az összkerékhajtású Prius, így a technológia is adott a szabadidőjárművesítéshez.

A másik lehetőség még vadabb, még költségesebb, és létjogosultsága is kérdéses: ahogy a Hyundai a Genesist, a Toyota is önálló márkává fejleszthetné a Priust. Itt mutathatná be innovatív hajtásláncait az újdonságokra fogékony vásárlók örömére, akár még a Mirai hidrogénes szedánt is nevére vehetné az új család.

Hogy mi lesz, egyelőre nem tudjuk, de mindkét fejlesztési irány izgalmasnak hangzik.

Forrás: Smarter Media