Az olasz törvényhozás felsőháza már elfogadta és a teljeskörű politikai egyetértés okán várhatóan az alsóház is rábólint arra a törvényre, amely a maximum 50000 euró értékű (kb. 16 milló forint) elektromos autók után 6000 euró (kb. kétmillió forint) állami támogatást garantálna az autóvásárlóknak. A 22%-os olasz ÁFA mellett persze ez sem jelent aktív támogatást az állam részéről, inkább csak az történik, ami a a magyar rendszerben is: az állam lemond némi adóról, ha valaki elektromos autót vásárol benzines vagy dízel helyett.

Sőt: az olasz törvényhozás igazából ugyanebben a törvényben még ezt a kieső adóbevételt is megteremti, azzal, hogy a hagyományos autókra egy bizonyos emissziós érték felett extra adót vet ki. A benzines autóknál 161, dízeleknél 175 g/km CO2-emisszió felett (azaz 6,9 illetve 6,5 l/100 km katalógus-fogyasztás felett) a hagyományos kocsik vásárlói autónként 1100 eurós, kb. 360 ezer forintos extra adót fognak majd fizetni.

Az új szabályozás a 2019-es költségvetési évben lép majd életbe. Érdekes, bár az olasz nagyvállalatok és az olasz állam szoros kapcsolatát ismerve nem is olyan érdekes véletlen, hogy a Fiat nemrég jelentette be: 2019-től európai portfóliójában nagyon hangsúlyosan megjelennek majd az elektromos és hibrid autók. Míg a Fiat 500 jelenleg is készülő elektromos változatát Mexikóban gyártják és hivatalosan nem is lehet kapni Európában, az új elektromos kis Fiatot már biztos, hogy az óhazai piacokon, köztük az olasz anyaországban is árulni akarják majd.