Az új, KKR-rel való partnerség alatt a Hitachi filozófiájának alapvetései magától értetődő módon rendíthetetlenek maradnak. Ide tartozik a forradalmi technológia, vagyis a mérnöki teljesítmény magas színvonala, amely nem változik. A szerszámgépek és a szolgáltatás megbízhatósága a 7 évtizedes vállalati múltat követően ugyanúgy velünk marad.

Az autózás szerelmeseinek is szépen cseng a HiKOKI név, hiszen a japán óriáscég az autóipari alkatrészek piacát is évről évre forradalmasítja. A HiKOKI természetesen nem csupán az autóiparban, hanem az építőiparban is száguld előre. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Hitachi Koki márkanéven megismert magas minőségű szerszámgépek piaca az új névvel is hosszú távú bővülést tervez a KKR-rel együttműködve.

A jól végzett munka és a profi szerszámgépek, valamint a kiváló szervizrendszer évtizedek óta magáért beszél a szakemberek körében. Nemcsak Japánban, hanem tekintélyes múlttal büszkélkedve Magyarországon is. Elég, ha annyit mondunk: a gépkölcsönzőkben gyakran köszönnek ránk a Hitachi gépek, és ilyenkor pontosan tudjuk: ekkora strapabírás mindent elárul a gépek tartósságáról és megbízhatóságáról.

A HiKOKI újdonságai is az építőipar meghatározó és erőtől duzzadó szereplőjéről árulkodnak. Mind a MultiVolt aksikkal, mind a világújdonságnak számító szénkefementes hálózati gépekkel a fenntartható jövő szerszámgépei válnak elérhetővé a szakemberek számára – októbertől már az új márkanév alatt.