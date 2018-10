Mindössze három héttel a Párizsi Autószalon után Magyarországon a Budapest Auto Show keretében ismerhetik meg a hazai autóvásárlók a legfrissebb modelleket. Az október 26. és 28. között megrendezett eseményen legalább kilenc márka állítja ki az újdonságait.

A Millenárison 3300 négyzetméteren közel ötven autó várja az érdeklődőket, és a hagyományos kiállításokkal ellentétben a látogatók a helyszínen tesztvezetésre is regisztrálhatnak, és így rögtön ki is próbálhatják a kocsikat.

Különlegességekből várhatóan nem lesz hiány, ugyanis az Audi, a Citroën, a Honda, a Peugeot, a Renault, a Škoda, a Suzuki, a Volkswagen már biztosan elhozza a legújabb modelljeit, ráadásul a SEAT sportos négykerekűit gyűjtő új márka, a Cupra is itt lesz először látható hazánkban.

A show részeként a szervezők számos, kicsiknek és nagyoknak szóló látogatói programmal is készülnek. A kiállítás színpadán például több élsportolóval, divattervezővel, tévés személyiséggel is találkozhatnak az érdeklődők, de hallhatnak vezetéstechnikai előadást, a Michelin jóvoltából pedig téli abroncsokkal kapcsolatos tanácsokat is. A legszerencsésebb látogatók a Budapest Auto Show mindhárom napjáról egy-egy teljes szett Michelin-gumiabronccsal távozhatnak.

A belépés 12 éves kor alatt ingyenes.