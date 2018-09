Olvass tovább

Ezt az 5.0 V8-as szívómotort azonban büntetlenül lehet még tovább tuningolni – bár az is elég volna talán, ha a 381 lóerős benzinmotor és a 224 lóerős elektromos egység hangolásán változtatnak: vannak még bőven tartalékok ebben a rendszerben.

Ha elkészül, a cél valójában nem is a fent említett kategória lesz, hanem az autóipar legfelső regisztere: a Mercedes-Maybach S 650 (630 LE) és a Bentley Mulsanne Speed (537 LE) ülepét készül megrugdosni az új japán csúcsmodell.

Az is igaz persze, hogy erre valószínűleg csak Japánban kerülhet sor, hiszen ötven év után miért pont most változtatna filozófiáján a Toyota: a Century-t eddig sem exportálták, most sem fogják.

Forrás: Smarter Media