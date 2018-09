A Graf von Faber-Castell 1761 óta tervez és gyárt írószerszámokat, 1993 óta aktívan működnek együtt a luxuscikk-piac egyéb szereplőivel.

Most az autóipar került sorra, és ott is a Bentley. A közösen létrehozott tollcsalád az autómárka jellegzetes színeit – kék, sötétszürke, fehér –, valamint a kezelőszerveket díszítő, rombusz alakú mintázatot örökölte, no meg a toll végét díszítő, cirádás B betűt. A tollak külső házát platinával futtatták, a tollakhoz kínált tok olasz marhabőr bélést kapott.

A szeptember elseje óta kapható tollak árfekvése meglehetősen magas: a töltőtoll 390, a rollertoll 340, a golyóstoll 290 euró; a hozzájuk passzoló bőrtokért 220 eurót kérnek el.