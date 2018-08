Egy autonóm mobilitási technológiákat fejlesztő cég, a ZMP Co. Ltd. hat évvel ezelőtt mutatta be az ötszemélyes Toyota Priusra épülő RoboCar MV autonóm taxiját. Négy évvel később átálltak egy hétszemélyes Toyota Estima hibridre. Nem azért váltottak, mert így kényelmesebb az utasoknak, hanem mert a buszlimuzin tágasabb belső terében ugyanis jóval nagyobb teljesítményű számítógépeket voltak képesek elhelyezni, és ezzel jelentősen felgyorsíthatták a technológia fejlesztését.

A RoboCar MiniVan névre keresztelt robottaxi a nagoyai egyetem nyílt forráskódú (Linux alapú) robotautó-vezérlő szoftverét alkalmazza, pozícióját a szokásos szenzorarzenállal (orron elhelyezett lézeres érzékelő, sztereo és mono kamerák, gyorsulásmérő és műholdas helyzetmeghatározó, és így tovább) állapítja meg. Képes az elöl haladó jármű követésére, a környező tárgyak és személyek észlelésére, a sávban maradásra vagy sávváltásra, a forgalmi jelzések értelmezésére, önálló kanyarodásra és persze a parkolásra.

A Hinomaru Kotsu taxis céggel együtt megvalósított legelső fuvart Otemacsi és Roppongi városrészek között hajtották végre, az öt kilométeres úton elővigyázatosságból tényleges sofőr is elkísérte őket, de nem kellett beleavatkoznia a vezetésbe.

1500 jelentkező közül választották ki azt a hármat, akik elsőként utazhattak a robottaxiban, de mivel ősszel folytatódik a kísérlet, és bővül az útvonalak választéka (hamarosan a repülőtérre is kijuthatnak a tokióiak robotautóval), ott rájuk is sor kerülhet.

A partnerek és a város vezetése abban bíznak, hogy a 2020-as tokiói olimpiai játékokra komplett robottaxi-flottát állíthatnak a vendégek szolgálatába.