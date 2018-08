A Mercedes-AMG-től és a BMW M-től elcsábított mérnökök szorgalmasan dolgoznak a Hyundai háza táján. Rövid időn belül az ötajtós i30 N és a Veloster N után megérkezik a harmadik sportos modell, az i30 N Fastback. A koreaiak sportos részlege már javában rója a köröket a Nürburgringen a legfrisebb modell álcázott változatával, mely nagy valószínűséggel megjelenésében nem sok újat nyújt majd, csupán a már látott stíluselemeket pakolják rá a kupésabb karosszériára. Ígéretesen indult az i30 N karrierje, a sajtó remek véleménnyel van a Golf GTI és hasonló izmos kompaktok kihívójáról, így nem csoda, hogy bevállalták a Fastback változatot is.

A lemezek mások, de a technika megegyezik majd az ötajtós verzióval. Ebben is egy 2 literes, turbós négyhengeres motor dolgozik majd 250 vagy a Performance modell esetén 275 lóerővel. Utóbbihoz jár az elektronikus önzáró differenciálmű is. A Hyundai i30 N Fastbackben szintén hatgangos kéziváltót társítanak hozzá. Egyes feltételezések szerint azonban hamarosan megjelenik az N modellekben a 7 sebességes, duplakuplungos automata is.