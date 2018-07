A prémium szegmens úgy általában jól hasít mostanság, márpedig Nagy-Britannia autógyártásának jó része prémium modellekről szól. És mégis: 3,3%-kal kevesebb autó készült el eddig az idén a Brit-szigeteken a tavalyi év első félévéhez képest.

A brit autóipari kamara (Society of Motor Manufacturers and Traders) folyamatosan küldi az SOS-jelzést a politika felé: ha Nagy-Britannia egyértelmű gazdasági feltételrendszer kidolgozása nélkül közeledik tovább az EU-ból való kilépés alig nyolc hónap múlva esedékes határideje felé, a trend biztosan folytatódik és komolyabb problémák is várhatók.

A brit autóipart két oldalról is szorongatja a Brexit. Egyfelől a gyárak jelentős felvevőpiaca az EU (nem csak a tősgyökeres angol brandekről van szó, sok nem brit márka pont ez EU-s piac ellátására telepített ide összeszerelő üzemet annak idején). Másfelől pedig az autógyárak sok anyagot, alkatrészt EU-s üzemekből vásárolnak az összeszereléshez. A Nagy-Britanniában készülő kocsik alkatrészeinek több mint fele az EU-ból érkezik és a kész kocsik több mint fele az EU-ban talál gazdára.