Újabb áldozatot mutattak be a szeptemberben életbe lépő WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) oltárán, az M3-as BMW és a megvágott teljesítményű Golf R és még számos autó után a Volkswagen Golf GTI karrierje is idő előtt ér véget, akárcsak konkurensének, a Peugeot 308 GTi-nek. A modell már túlvan a kötelező frissítésen és már pletykálnak az új generációról is, így valószínűleg nem érné már meg a típust az új, reálisabb képet mutató mérési ciklushoz igazítani.

A Golf GTI már az első generációtól a kínálat tagja, a következővel természetesen visszatér a sportossabbik Golf. Az idő előtt nyugdíjazott hetes Golf GTI-ben a 2 literes TSI motor 230 vagy 245 lóerős teljesítménnyel elérhető, de akad még egy finomság. A limitált szériás Golf GTI Clubsport S modell, mely rövidke ideig még a kompaktok rekordját is tartotta a Nürbrugringen. A kikönnyített Golf GTI 310 lóerős és 7:49,21-es köridőt futott.