Felsőoktatási és kutatóintézményekkel, valamint a Rolls-Royce-szal közösen építették meg a függőleges fel- és leszállásra (VTOL) képes Aston Martin Volante Vision Concept repülőautó-tanulmányt.

A stílusosan háromszemélyes jármű autonóm közlekedésre volna képes, hajtásáról hibrid hajtáslánc gondoskodik.

Az Aston Martin szerint repülő autójuk révén az emberek messzebb költözhetnek munkahelyüktől, hiszen a naponta átlagosan ingázásra szánt két órába (egy oda, egy vissza) jóval nagyobb távolság belefér, ha nem közúton, dugóban közlekedünk, hanem repülünk.

Műszaki adatokat egyáltalán nem közölt az elképzelésről az Aston Martin, de állításuk szerint már a közeli jövőben megvalósulhat a repülő luxusautó. Végül is tengeralattjárójukat is megépítik, szóval akár ebből is lehet valami…