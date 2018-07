Ha Indiában vagy Kelet-Afrikában készül a fotó, a szemünk sem rebben. Ezt a bociszállító Passatot viszont Nagy-Britanniában lesték meg, valahol Wales déli részén.

Ahogy lenni szokott, a közösségi médiában megjelent kép percek alatt elterjedt az interneten, és eljutott az illetékes hatóságokig is – egyrészt a rendőrségig, akik hivatalból megkezdték a nyomozást a maximális terhelhetőség vélt túllépése miatt, másrészt az állatbántalmazás megszüntetéséért küzdő királyi testületig (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), akik meglehetősen élesen bírálták az egyelőre még ismeretlen autóvezetőt.