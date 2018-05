A mai napig 80 ezer megrendelés futott be az XC40-esre, amire a Volvo „legmerészebb álmaiban sem számított,” mondta Samuelsson cégelnök, ezért belgiumi és kínai gyártóegységeikben felduzzasztják a gyártást, hogy győzzék az érdeklődést.

Ezzel párhuzamosan azt is elárulták, hogy hamarosan érkezik a V40 utódja. Az XC40 alapjául szolgáló CMA padlólemezre épülő újonc részben vagy teljesen elektromos hajtással is elérhető lesz, ráadásul „kiaknázza a kompakt szabadidőjárművek piacán tapasztalt, hatalmas növekedést”, azaz alighanem még egy SUV-szerű modell csatlakozik majd az XC40-es mellé – alighanem úgy, ahogy a testvérmárka Lynk&Co is felépítette eddig három tagból álló palettáját.