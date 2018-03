A belgiumi Ghentben, a Volvo XC40-nel közös gyártósoron készülnek majd a Lynk & Co európai eladásra szánt példányai. A döntés logikus, hiszen pici Volvo crossover padlólemezét használja a bonyolult nevű kínai márka is, ennek ellenére hatalmas jelentőségű döntésről van szó: egy Európában gyártott autónak jóval nagyobbak az esélyei az elfogadásra és a sikerre, mint ha Kínából importálnák azt – nem csak a vámtételek elengedése miatt, hanem az érzékelt minőség okán is.

És ha ez nem volt elég, a 01 szedán és a 03 SUV közé most belépett a 02 jelzésű crossover, gyakorlatilag egy emelt hasú kombi, amely az egyesnél divatosabb, a hármasnál megfizethetőbb lesz.

Az XC40 technikáját ismerve azt gondolhatnánk, három és négyhengeres turbómotorokkal, hibrid és elektromos hajtásláncokkal érkezik a márka, de nem: kizárólag utóbbiak lesznek elérhetők, magyarul nem lesz olyan modelljük, amely ne tudna emissziómentesen közlekedni. Tovább erősítik az autó közösségi jellegét – már saját kollekciót is terveztek hozzá – és persze ott van az autóhasználati, előfizetéses konstrukció, amit a hagyományos vásárlás alternatívájaként kínálnak. A gyártás 2019-ben indul, így vélhetően még a forgalmazás is megkezdődik az évtized vége előtt.