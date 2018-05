A valós felhasználási körülményekre optimalizált, új WLTP mérési norma szerint 4%, a régi NEDC szerint 7%: ennyivel lesz takarékosabb a Kia új mild hibrid hajtáslánca – persze nem mondják, minél takarékosabb, de talán nem is ez a lényeg. A dízelmotorhoz kapcsolt, 10 kW teljesítményű villanymotor ugyanis pont a károsanyag-kibocsátás szempontjából kritikus üzemi fázisokon tehermentesítheti a belső égésű motort, így a tényleges haszon nagyobb lehet, mint egyszerűen a fogyasztás-csökkentés.

Ráadásul mivel nem igényel nagyfeszültségű hálózatot, csupán egy 48 voltos kört, kisebb helyigényű (a villanymotort a belső égésűhöz illesztik, az indítómotor és a 12 V-os akku kisebb lehet, a 48 V-os akku elfér a csomagtér padlója alatt), olcsóbb és több modellbe (gyakorlatilag bármelyikbe) beépíthető a rendszer. Ez pedig fontos, ha a Kia be akarja tartani azt az ígéretét, hogy 2025-ig 16 új, részben vagy teljesen elektromos modellt fog bevezetni. Természetesen a villanymotorra fékenergia-visszanyerés és start-stop feladatokat is bíznak, és normál esetben az indítómotort is helyettesíti – ettől függetlenül megmarad, mert hideg időben jobb a teljesítménye, mondja a Kia.

Először a Sportage kapja meg a technológiát, még az idén, jövőre pedig az új generációs Ceed lesz a második, amelyben kisfeszültségű hibrid rendszer dolgozhat.