A Tesla Inc. a március végével záródott három hónapban 709,6 millió dollár (kb. 186 milliárd forint) veszteséget könyvelt el, jóval nagyobbat az egy évvel korábbi 330,3 millió dollárnál. Ugyanakkor a Tesla az első negyedévben 3,41 milliárd dollárra (894 milliárd forint) növelte bevételét az egy évvel korábbi 2,7 milliárd dollárról. Szakértők kisebb, 3,28 milliárd dollár bevétellel számoltak.

Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. a piaci várakozásoknál alacsonyabb, de így is története legnagyobb negyedéves veszteségét jelentette az idei első negyedévről.

Olvass tovább

Az eredményismertetés után tartott telekonferencián Elon Musk, a cég vezérigazgatója azt mondta, hogy vállalata valamikor a második fél évben nyereségessé válik. Az, hogy ez megvalósul-e ,majd kiderül, az viszont tény, hogy a 15 éve működő Tesla még egyszer sem zárt évet nyereséggel.

Nem segíti a nyereségessé válást, hogy továbbra is küzd a Modell 3 gyártásának felfuttatásával a cég, pedig a nagy darabszámú értékesítés megoldhatná a gondjaikat, mivel vevőből nincs hiány. Eközben egy szabadalomoltalmi per is súlyos pénzeket vihet el, miután egy cég azt állítja az elektromos kamion formai tervei tőlük származnak. Innen nézve igazi csodára lesz szükség, hogy megforduljon a trend.