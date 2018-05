A Hennessey Performance nem véletlenül szerzett be magának egy pár Dodge Challenger Demon-t, esetükben borítékolható volt, hogy nem hagyják meg gyári állapotukban a világ legjobban gyorsuló autóit sem. Korábban már azt is bemutatták, hogy 1 árva dollárért milyen csodadobozt lehet kapni az izomautóhoz, most pedig prezentálták azt is, hogy mit hoztak ki a már egyébként is pusztítóan erős gépből.

A Demon-ból csak 3300 darab készül és talán senkit nem lep meg, hogy már minden példány gazdára talált belőle. Kifejezetten gyorsulási versenyekre építette a Dodge a Challenger Demon-t, ami aztán annyira jól sikerült, hogy a versenyeket felügyelő szövetség azzal a lendülettel ki is tiltotta a hivatalos eseményekről az autót. A gépháztető alatt lapuló 6,2 literes, V8-as motort kompresszorral izmosították 840 lóerősre, maximális nyomatéka pedig brutális 1044 Nm. 2,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás tempóra. A rajtot követően 89 centiméteren át a levegőben tartja az első kerekeit, ezzel Guinness-rekordot állított fel.