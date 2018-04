A szezon ilyen korai szakaszában persze nem szabad, vagy legalábbis nem ildomos hangzatos kijelentéseket tenni, de nagyon úgy tűnik, hogy Hadik András lehet az aki Herczig Norbert örökébe léphet a hazai rali pályákon. Az ORB elmúlt két évének ezüstérmese ugyani jelenleg ellenállhatatlan formában versenyez és úgy tűnik, hogy a riválisainak nincs ellenszere a miskolci pilóta tempójára. A Fordos versenyző a hétvégén megrendezett 15 gyorsasági szakaszból 12-ön bizonyult a legsebesebbnek és magabiztos, 50 másodperces előnnyel szerezte meg az első győzelmét szűkebb patriarchájában.

Turán Frigyes ezúttal is a második helyen hajthatott fel a verseny végi céldobogóra, de Borsodban nem tudott úgy nyomást gyakorolni Hadikra, mint tette azt a szezonnyitó egri futamon. A Fordos pilóta a hatodik szakaszon foglalta el összetettben az ezüstös pozíciót, amit aztán meg is őrzött a verseny végéig. A második nap első körében még megpróbált támadást indítani a győzelemért, meg is nyerte az első, bükkszentlászlói szakaszt, de Hadik Mályinkán visszavágott, így gyakorlatilag el is dőlt a győzelem kérdésének a sorsa. Onnantól kezdve mindenki csak arra törekedett, hogy stabilizálja a pozícióját az összetettben. Így volt ezzel Velenczei Ádám is, aki a tavalyi Salgó Rallye és egy igencsak viszontagságos szezon után állhatott ismét dobogóra az első osztályban.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A negyedik helyen Hadik csapattársa, Bodolai László végzett, míg mögötte, Ifj. Kiss László következett az ötödik pozícióban. Érdekesség, hogy az első ötben két – két Ford fogott közre egy Hyundait és akár úgy is tűnhetne, hogy a Skodák háttérbe szorultak R5-ös fronton Magyarországon. Persze, ez közel sincs így, csakhogy Vincze Ferenc nem állt rajthoz Miskolcon, míg Kazár Miklós a hatodik szakaszon esett le az útról, miközben a dobogós pozíciókért harcolt. A másik miskolci Skodás pilóta, Balogh János is idő előtt volt kénytelen feladni a hazai futamát, miután a hetedik gyorsaságin megütötte a Fabia futóművét. A 3-as kategória korábbi kétszeres bajnoka egyébként egyre jobban ráérez az R5-ös autóra, mert a második futamon már két szakaszgyőzelem is került a neve mellé és a harmadik helyen állt összetettben, mielőtt kitörte a Skoda kerekét.