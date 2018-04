Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó, valamint szériakivitelű start-stop rendszer erősíti a Hyundai i20 kínálatát. Az új váltóegységet az 1,0 literes benzines turbómotor 100 lóerős verziójához kínálják, az ötfokozatú manuális váltó alternatívájaként.

Az ötajtós i20 emellett új első és hátsó lökhárítót, friss hűtőmaszkot, módosított hátsó lámpát kapott; a rendszámtábla-tartó felköltözött a csomagtérajtóra. Szintén újak a 15 és 16 colos könnyűfém keréktárcsák.

Komolyabb infotainment rendszerek kerültek az autóba. Új a 7 colos érintőképernyős rendszer, amely alaphangon is képes az okostelefonos tartalmak megjelenítésére, de gazdagabb kivitelében navigációs funkciókat is kínál. Mostantól USB-töltőaljzat is található a fedélzeten.

A biztonsági szolgáltatások körét kibővítették: sávelhagyásra figyelmeztető, illetve azt megakadályozó rendszer, városi és országúti sebességnél egyaránt aktív autonóm vészfékrendszer, vezető éberség-felügyelet, továbbá vakításgátló távolságifény-vezérlés kapott helyet a városi autóban.