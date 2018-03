Rainer Zietlow nevét nem kell bemutatnunk olvasóinkat: az elmúlt években többször is megtette a lehetetlent, vagy legalábbis elsőként teljesített a világon elképesztően nagy távolságokat rendkívül szűkre szabott idő alatt. Mint általában, most is egy Touareg volt úti társa, ám ezúttal a szponzorok matricái helyett álcafólia fedte a nagy jószágot: a német volánforgató és csapata ugyanis lábon vitte el a vadonatúj Volkswagen Touareg első példányát a modell gyártásának 2002 óta otthont adó pozsonyi üzemből a pekingi világpremier helyszínére.

A három héten át tartó expedíció során 11 országot érintettek. Helyenként napi 1000 kilométert mentek, át a Baltikumon, majd az orosz, kazah és mongol területeken, miközben a hőmérséklet ritkán emelkedett mínusz 20°C fölé.

A túra szakaszairól készült filmek mindennél jobban érzékeltetik a megpróbáltatásokat.