A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) többlépcsős, rövid és hosszabb távú intézkedési tervet dolgozott ki az M1-esen kialakult helyzet kezelésére – közölte a Magyar Időkkel Pécsi Norbert Sándor, a szervezet kommunikációs vezetője.

Az M1-es autópálya az ország legforgalmasabb útja. Ez korábban is így volt, de az elmúlt években az általános forgalomnövekedést is meghaladó mértékű ütemben nőtt a járművek száma.

Míg 1995-ben átlagosan húszezer jármű haladt át rajta naponta, addig mára ez a szám egyes térségekben a 80 ezret is eléri, a fővároshoz közel a gyorsforgalmi út több helyen is száz százalék feletti kapacitással üzemel. Az is fontos, hogy az M1-esen szinte fele-fele arányban oszlik meg a személyautó- és a nehézgépjármű-forgalom.