Az új emissziós normák miatt idő előtt érhet véget a BMW M3-as gyártása, árulta el a bajorok egyik szóvivője az angol Autocar magazinnak. Hogy miért éppen csak az M3-as karrierje veszélyeztetett ennyire? Végtelenül egyszerű a válasz, a bevezetés ugyan az M4-essel együtt történt, de a modellciklusa nem azonos, hiszen hamarosan megérkezik a 3-as sorozat legújabb generációja, amivel együtt nyugdíjba is küldenék a sportos modellt.

Az új fogyasztás- és károsanyagkibocsátás-mérési ciklus, a WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) követelményeinek csak egy újabb fejlesztésű részecske szűrővel felelne meg a modell, melynek engedélyeztetési folyamata meghaladná a szűkös időablakot. Ellenben az M4-essel, amit már csak népszerűsége okán is megéri megtartani – egyébként is maradna még egy évet – és az új mérési rendszerhez igazított szűrőt fejleszteni hozzá. Azonban még az M4-es gyártásában is szükség van néhány hónapos szünetre a folyamat idejére.

Várhatóan 2020-ban érkezik meg a következő generációs BMW M3-as, amiben a jelenlegi biturbó sorhatos motor átdolgozott változata kap helyet. A pletykák szerint már az alapmodell is 463 lóerős lesz.