A Porsche Mission E mindig is több volt egyszerű ujjgyakorlatnál, a gyár nem csinált titkot abból, hogy egyszer még – akár ilyen formában, akár részleteiben – gyártásba veszi azt. A cég elektromos fejlesztéseit koordináló részleg vezetője, Uwe Michael most azt is elárulta, mire számíthatunk.

A jelek szerint nem csak álom volt a 2015-ös tanulmánynál beharangozott, 800 voltos elektromos hálózat, ami a piacon jelenleg elérhető, nagyfeszültségű megoldásokhoz képest gyakorlatilag megduplázza a rendszer kapacitását. A hajtáslánc egésze, de legalábbis a know-how a cég Le Mans-i versenyautójából, a 919 Hybridből kerülhet át a sorozatgyártású autóba.

Egy hibridnek persze egészen más akkumulátorigényei vannak, mint egy elektromos autónak, de a Porsche és partnerei már gőzerővel dolgoznak azon, hogy elérjék a kitűzött teljesítménycélokat: a tervek szerint megfelelő töltőrendszer esetén 20 perc alatt 400 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó. Ezzel gyakorlatilag megvalósul a normál hétköznapi használhatóság kívánalma. Az otthoni töltőrendszer persze kisebb teljesítménnyel tölt majd, a rendszert 22 wattra tervezik.