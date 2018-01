A tudományos-fantasztikus filmek jó ideje kedvelt játszóterei az autóipari marketingeseknek. Egyre több filmben jelennek meg tudatosan egy-egy márka termékei, a teljesség igénye nélkül említhetjük az Audit (Vasember, Én, a robot), a Lexust (Magánvélemény, Valerian és az ezer bolygó városa, Fekete párduc) vagy a Mercedest (Igazság ligája).

A Nissan és a Disney összefonódása már a Csillagok háborúja filmek kapcsán nyilvánvalóvá vált, de abban a filmben értelemszerűen nem lett volna értelme termékmegjelenítésnek. A márciustól vetített A Wrinkle in Time (Időcsavar ) viszont nem egy messzi-messzi galaxisban játszódik, így elfért benne a Leaf.

De nem is ez itt a lényeg, hanem hogy a film, valamint annak rendezője (Ava DuVernay az első színes bőrű női rendező, akire 100 millió dollárt meghaladó költségvetésű játékfilmet bíztak) kapcsán a Disney és a Nissan közösen pályázatot hirdetett a 18 évnél nem fiatalabb, reménybeli rendezőknek: meséljék el két percben, hogyan fedezték fel a pályát, és hogyan váltak azzá, akik. A pályázatot kiíró cégek egyedi hangokat, kreativitást, eredeti látásmódot keresnek, és nagyon boldogok lesznek, ha minél több női rendező-aspiránstól kapnak bemutatkozó anyagot.

A rossz hír, hogy a pályázat nem nemzetközi, és február másodikán le is zárul. De ha van egy jó ötleted, plusz egy Amerikában élő rokon, akihez gyorsan be tudsz jelentkezni, akár te is elviheted a 25 milliós fődíjat. Meg az autót.