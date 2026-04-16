Nemrég adtunk hírt arról, hogy hazánktól nem messze állhat forgalomba az első gumikerekű Ikarus-CRCC BRT-villamos. Nem kellett sokat várni az újabb szenzációs hírre: az Ikarus Észak-Macedóniában állt rajthoz egy nagy busztenderen. A legendás magyar gyártó arról tájékoztatta a Vezess-t, hogy elindult egy 150 darab szóló elektromos autóbusz és 75 darab elektromos töltőállomás beszerzését megcélzó közbeszerzési tenderen.

Amennyiben az Ikarust választják ki győztesnek, abban az esetben ez lehet az első jelentős mennyiségű megrendelés az Ikarus 120e szóló autóbuszra. A döntést az Észak-Macedóniai Közlekedési Minisztérium fogja elbírálni. A tenderkiírás szerint az újonnan beszerzendő autóbuszok közül a fővárosban, Szkopjéban 100 darabot állítanak forgalomba, a maradék ötvenet pedig a vidéki városokban.

A megrendelő szigorú ütemezést ír elő:ó, mert a nyertesnek 30 darab buszt 6 hónapon belül, további 60 példányt 12 hónap alatt és a maradék 60-at 18 hónap alatt kell leszállítania. A technikai elvárások terén elmondható, hogy az Észak-Macedón Közlekedési Minisztérium legalább 325 km-es hatótávot várt el (valós üzemi körülmények között). Az Ikarus 120e ezt jócskán túlteljesíti, ugyanis egy feltöltéssel, mérsékelt terhelés mellett akár 480-580 kilométert is megtehet a gyártó szerint.

Fontos elvárás továbbá, hogy a beszerzendő autóbuszokat legalább 120 kW-os teljesítménnyel lehessen tölteni. Az Ikarus 120e esetében ez eléri a 150 kW-ot. Érdekesség, hogy az észak-macedónok nem követeltek meg hosszú jótállási időt, mivel erre vonatkozóan csak 4 évet írtak elő, de az Ikarus esetében ez eléri a 8 évet. Emellett az alkatrészellátás tekintetében a minimálisan előírt 10 év elvárásnak is meg tud felelni a cég európai bázisú logisztikai rendszere révén.

Büszkék vagyunk rá, hogy 120e típusunk műszaki paraméterei a kiírás minden kritériumát bőven teljesítik, és a nagy hatótávolság, a gyors töltési teljesítmény és a kiterjedt garancia terén versenyképes ajánlatot tehettünk. A meghívás erős elismerése az Ikarus teljesítményének” – Sipos Zoltán, Electrobus Europe cégvezetője.

Az Ikarus észak-macedón piaci megjelenése kiemelkedő üzleti lehetőséget kínál. A 150 darabos járműbeszerzés az egyik legnagyobb elektromosbusz-flotta beszerzésnek számít a Balkánon; sikeres pályázat esetén az Ikarus meghatározó referenciát szerezhet a térségben.

