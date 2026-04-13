A svéd Kraftdragarna szállítmányozási cég nagy tömegű, túlméretes szállítmányok – nem szabványos konténerek, alkatrészek, építkezési terhek, épületek – spedíciójával foglalkozik.

A tevékenység kibővítéséhez új, vasúti szállítmányozásra alkalmas speciális járművet is rendelt a vállalat, melyet az erre szakosodott Kiruna Wagon tervez és készít el számukra.

A szakzsargonban Schnabel-vagonként emlegetett monstrumot kimondottan a svéd vasúthálózat jellemzőihez igazítják, így garantáltan nem okoznak majd problémát tengelyterhelési előírások, a sebességkorlátok, a kanyarok, a pályaudvarok, stb.

Az út- és hídépítési műtárgyak, erőműalkatrészek, gépek szállításához tervezett szörnyeteg akár 490 tonnát lesz képes cipelni – ez kb. 35 megpakolt európai kamion átlagos rakományával, közel száz afrikaielefánt-bikával, 320-330 személyautóval, 7000 felnőtt emberrel egyenlő –, ehhez pedig két, egyenként 16 tengelyes nyerges forgókocsit (forgóvázat), valamint a rajtuk „ülő” hatalmas rakodóteknőt/platót használ. A teljes szerelvény 74 méter hosszú lesz.

A napokban bemutatott vasúti szörnyeteg 2028 augusztusában állhat munkába.

Hatalmas jármű, de nem jelent majd rekordot, a csúcstartó vasúti szállítóeszköz a Kasgro Railcar WECX 801-es jelölésű, igen hasonló konstrukciójú gyártmánya, melyet az Egyesült Államokban a Westinghouse Electric használ atomerőmű-elemek szállítására, annak teherbírása 923 tonna.