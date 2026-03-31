Eggyel több 120e típusú elektromos iskolabuszt szállíthat az Electrobus Europe, az Ikarusok értékesítésért felelős cég a Klebersbeg Központnak. A vállalat nettó 620,8 millió forintos ajánlatával és a legjobb ár-érték aránnyal nyerte el a szállítási jogot a Klebelsberg Központ számára indított közbeszerzési eljárásban – tájékoztatta a Vezesst az Ikarus.

A két szervezet tagjai nemrég ünnepélyesen aláírták az ezzel kapcsolatos adásvételi szerződést. Mint ismeretes, nemrég számoltunk be arról, hogy a magyar gyártó nyerte a HUMDA közbeszerzési felhívását. A korábbival ellentétben azonban nem három, hanem négy 120e (V4) típusú autóbusz érkezhet a Klebersberg Központhoz, mivel a szervezet lehívja az opciós, szerződés szerint megvásárolható mennyiséget.

A típus nem ismeretlen idehaza, hiszen a MÁV-csoportnál a Zöld Busz Program keretében 2025-ben húsz darab ilyen jármű állt forgalomba hat magyarországi

városban, köztük Keszthelyen, Komáromban, Hajdúszoboszlón, Balatonfüreden, Tatán és Komlón. A típus teljes hosszában alacsonypadlós utasterével, akadálymentesített kialakításával, egyetlen feltöltéssel elérhető 350 kilométeres hatótávjával ideális megoldás lehet a gyermekszállításra. Az Ikarus 120e iskolabuszokat várhatóan elektronikus utastájékoztatóval, belső kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal is el fogják látni.

Ez a projekt is jól mutatja, hogy az elektromos közlekedés már nem a jövő, hanem a mindennapi működés része lehet a közszolgáltatásokban is. Az iskolabusz-felhasználás különösen érzékeny terület, ahol a megbízhatóság, a biztonság és az üzemeltetési hatékonyság egyszerre kritikus szempont. Úgy véljük, hogy az Ikarus 120e ezeknek a követelményeknek teljes mértékben megfelel. Büszkék vagyunk arra, hogy a Klebelsberg Központ partnerei lehetünk az iskolások szállításában” – hangsúlyozta Sipos Zoltán, az Electrobus Europe Zrt. cégvezetője.

5 fotó

“A hazai fejlesztésű és gyártású elektromos autóbuszok megjelenése az iskolabusz-szolgáltatásban egyben azt is jelzi, hogy a fenntartható technológiák a közszolgáltatások mind szélesebb körében válnak meghatározóvá. A járművek fejlesztése és integrációja jelentős hazai szakmai részvétellel valósul meg, nemzetközi beszállítói együttműködés mellett” – emelte ki a világ egyik legismertebb magyar márkája a közleményében.

Az új autóbuszok várhatóan 2027 elején állnak forgalomba.