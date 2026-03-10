A kisgyermekes családok számára a napi iskolába fuvarozás és a délutáni hazaszállítás komoly logisztikai feladat, amelyben az útvonaltervezés, a forgalmi helyzet és az időnyomás egyszerre játszik szerepet.

Ha azonban iskolabusz áll rendelkezésre erre a feladatra, az jelentősen csökkentheti a családokra nehezedő napi terheket. A szervezett gyűjtőjáratok nemcsak időt szabadítanak fel, hanem mérséklik a reggeli csúcsforgalmat is, hiszen kevesebb autó indul útnak ugyanarra az útvonalra. A közlekedési rendszer szempontjából ez hatékonyabb kapacitáskihasználást és biztonságosabb környezetet eredményez.

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség tavaly összesen 43 darab elektromos iskolabuszra írt ki közbeszerzést, amelyhez mintegy 1,91 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyújt. Ezen, az M1-es kategóriájú, tehát legfeljebb 3500 kg össztömeggel rendelkező iskolabuszokra vonatkozó tenderen még 2025. november 21-én hirdettek eredményt, decemberben pedig meg is kötötték a szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Petrányi-Autó Kereskedelmi Kft.-vel, amely Ford Transit Custom Kombikkal nyerte el a megbízást. Az új, tisztán elektromos iskolabuszok 2026 júliusában állhatnak forgalomba.

A HUMDA egy másik jármű-kategóriában is közbeszerzési felhívást tett közzé tavaly 3 darab elővárosi kialakítású (M3/II. osztály), normál méretű elektromos autóbuszra vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos tender eredményét február 25-én tették közzé. Eszerint az Electrobus Europe Zrt., vagyis az Ikarus gyártója és forgalmazója tette a legkedvezőbb ajánlatot.

A vállalat az Ikarus 120e típusú autóbusszal indult, amely 12,9 méter hosszú és amely egy feltöltéssel legalább 580 kilométert képes megtenni. Utóbbi esetén még ugyan nem került aláírásra az adásvételi szerződés, de ezek az autóbuszok várhatóan 2027 elején állhatnak forgalomba – tájékoztatta a Vezesst az Autóipari Próbapálya Zala Kft., amely 2025. október végén vette át az ÉKM utasítására a HUMDÁ-tól az elektromobilitási támogatási programok megvalósításához szükséges feladatok ellátását, köztük a Zöldbusz projektet is.

A magyar autóbuszgyártó bejelentette, hogy részt vesz a kedden Berlinben kezdődő Mobility Move ’26 elnevezésű rendezvényen, amelyet követően egy németországi roadshow-ba kezd gyártmányaival. A gyártó célja nem más, mint hogy lehetőséget biztosítsanak az üzemeltetők számára, hogy az elektromos autóbuszokat valós körülmények között értékelhessék, mielőtt döntést hoznak egy flottáról.

Az elektromos iskolabuszok üzemeltetője a Klebelsberg Központ lesz, amely az elektromos buszokat várhatóan országszerte, több városban és településen fogja használni.