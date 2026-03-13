Az Európai Parlament nemrég elfogadta a nehéz tehergépjárművek károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos rendelet módosítását. A változtatást eredetileg még az Európai Bizottság javasolta 2025. december 15-én.

“A gyors elfogadás üdvözlendő lépés, mert kijavít egy túlságosan szigorú lépést” – olvasható az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) közleményében. A szervezet szerint a módosítás a kibocsátási krediteket érinti elsődlegesen. Eszerint a gyártók mostantól akkor is szerezhetnek ilyen krediteket, ha már a 2025-29 közötti időszakban a flottájuk szén-dioxid kibocsátása a jogszabályban előírt értékek alá csökken.

Az ACEA szerint ugyanakkor a módosítás nem érint egy fontos területet. A járműgyártók ugyanis továbbra is nehézségekbe ütköznek a zéró kibocsátású tehergépjárművek gyártása és értékesítése során. Ennek oka, hogy egyre nő a szakadék a CO₂‑csökkentési célértékek és az olyan kritikus feltételek teljesülése között, mint például a nehéz tehergépjárművek számára megfelelő sűrűségű elektromos- vagy hidrogéntöltő‑hálózat kiépítése.

Emellett a magas energiaköltségek és a közlekedési szolgáltatók számára rendelkezésre álló, elégtelen mértékű támogatások továbbra is korlátozzák a nulla károsanyag‑kibocsátású haszongépjárművek piaci elterjedését.

Az ACEA ezért azt szorgalmazza, hogy vizsgálják felül a nehézkategóriás tehergépjárművekre vonatkozó CO₂‑rendeletet. Ennek során meg kell vizsgálni, hogy a keretrendszer továbbra is összhangban áll‑e a valós piaci folyamatokkal. Emellett indokoltnak tartják, hogy az EU nagyobb támogatást biztosítson a zéró kibocsátású teherautók és autóbuszok beszerzéséhez. Úgy vélik, hogy a jogszabályban meghatározott célkitűzések és a megvalósításhoz szükséges feltételek közötti szakadék áthidalása elengedhetetlen a sikeres átálláshoz.

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 2025-re 15 százalékkal kellett csökkenteni a károsanyag-kibocsátást a tehergépjárművek esetében. Az évtized végére pedig 45 százalékos csökkentést várnak el.